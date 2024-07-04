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Бывший вингер Металлиста 1925 официально вернулся в УПЛ

Премьер-лига

Игрок перешел в "Оболонь"

Бывший вингер Металлиста 1925 официально вернулся в УПЛ

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" объявила о подписании вингера Константина Бычека.

24-летний игрок подписал контракт с киевским клубом сроком на 2 года.

Последним клубом Бычека был "Металлист 1925", который он покинул на днях в статусе свободного агента. Он защищал цвета харьковчан на протяжении двух сезонов. За это время он сыграл 39 матчах, в которых отметился 2 голами.

Этим летом "пивовары" также подписали Вадима Витенчука и Василия Курко.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 "Оболонь", осталась в УПЛ, обыграв в переходных матчах "Левый берег" (2:1 по сумме двух игр). "Металлист 1925", в свою очередь, вылетел в Первую лигу.

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Оболонь (Киев) Константин Бычек
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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