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Полузащитник Днепра-1: Имею на руках предложения от трех клубов УПЛ

Премьер-лига

Максим Третьяков рассказал, что будет делать в случае ликвидации клуба

Полузащитник Днепра-1: Имею на руках предложения от трех клубов УПЛ

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков рассказал, что будет делать в случае возможной ликвидации днепровского клуба.

- Ты сам чего ожидаешь? Что будет с командой?

- Да разные варианты могут быть. По крайней мере, я просчитываю различные ситуации. Может быть трансфер, а может - просто отдадут мне документы моего контракта. В настоящее время я имею на руках предложения от трех клубов УПЛ. Но у меня пока действующий контракт с "Днепром-1", поэтому буду действовать по ситуации. Если "Днепр-1" прекратит существование, придется уйти в другой клуб. Если сохранится - останусь здесь.

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- Желание остаться в "Днепре-1" есть?

- Конечно, есть. На этот сезон у меня были большие надежды, связанные с "Днепром-1". Прошлый сезон я из-за травмы в значительной степени пропустил, потом долгое время восстанавливался.

- Сколько еще действует твой контракт с "Днепром-1"?

- Еще два года, - сказал Третьяков.

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Максим Третьяков СК Днепр-1
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.07.2024 в 14:02
2 роки не страшно, це ж не з шахтьором на 8....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.07.2024 в 14:02
2 роки не страшно, це ж не з шахтьором на 8....
Ответить
0
1

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