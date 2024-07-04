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Полузащитник Днепра-1: Имею на руках предложения от трех клубов УПЛ
Максим Третьяков рассказал, что будет делать в случае ликвидации клуба
Фото: Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков рассказал, что будет делать в случае возможной ликвидации днепровского клуба.
- Ты сам чего ожидаешь? Что будет с командой?
- Да разные варианты могут быть. По крайней мере, я просчитываю различные ситуации. Может быть трансфер, а может - просто отдадут мне документы моего контракта. В настоящее время я имею на руках предложения от трех клубов УПЛ. Но у меня пока действующий контракт с "Днепром-1", поэтому буду действовать по ситуации. Если "Днепр-1" прекратит существование, придется уйти в другой клуб. Если сохранится - останусь здесь.
- Желание остаться в "Днепре-1" есть?
- Конечно, есть. На этот сезон у меня были большие надежды, связанные с "Днепром-1". Прошлый сезон я из-за травмы в значительной степени пропустил, потом долгое время восстанавливался.
- Сколько еще действует твой контракт с "Днепром-1"?
- Еще два года, - сказал Третьяков.
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