Кривбасс назвал имена еще двух соперников на словенском сборе

"Кривбасс" узнал имена еще двух спарринг-партнеров на втором сборе, который 4 июля стартует в словенском Брежице.

Достигнута договоренность о контрольных матчах с "Аль-Батаи" (ОАЭ) и турецким "Ризеспором". Спарринги состоятся соответственно 20 и 23 июля, и станут завершающими на словенских сборах для красно-белых.

"Аль-Батаи" представляет чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов. В сезоне 2023\2024 команда заняла 7 место среди 14 команд.

"Ризеспор" выступает в турецкой Суперлиге и прошлый сезон завершил на 9 позиции среди 20 команд.

Ранее команда Юрия Вернидуба получила имена четырех соперников в Словении: 06.07 - "Динамо" Бухарест, Румыния; 10.07 - "Янг Бойз" Берн, Швейцария; 13.07 - "Сабах" Баку, Азербайджан; 17.07 - "Динамо" Загреб, Хорватия.