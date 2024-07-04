Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс назвал имена еще двух соперников на словенском сборе
Клуб ОАЭ и представитель турецкой Суперлиги
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" узнал имена еще двух спарринг-партнеров на втором сборе, который 4 июля стартует в словенском Брежице.
Достигнута договоренность о контрольных матчах с "Аль-Батаи" (ОАЭ) и турецким "Ризеспором". Спарринги состоятся соответственно 20 и 23 июля, и станут завершающими на словенских сборах для красно-белых.
"Аль-Батаи" представляет чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов. В сезоне 2023\2024 команда заняла 7 место среди 14 команд.
"Ризеспор" выступает в турецкой Суперлиге и прошлый сезон завершил на 9 позиции среди 20 команд.
Ранее команда Юрия Вернидуба получила имена четырех соперников в Словении: 06.07 - "Динамо" Бухарест, Румыния; 10.07 - "Янг Бойз" Берн, Швейцария; 13.07 - "Сабах" Баку, Азербайджан; 17.07 - "Динамо" Загреб, Хорватия.
Популярное сейчас
- Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони
- ТаТоТаке: У Черноморца 3 кандидатуры на пост главного тренера
- Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО