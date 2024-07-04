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Тренер Вереса: Сборы - это шанс для молодежи проявить себя
Олег Шандрук прокомментировал победный спарринг со "Звягелем"
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности "Вереса" Олег Шандрук подытожил игру ровенчан в спарринге со "Звягелем" (3:1).
"Эмоции от игры - положительные. Мы провели хороший матч против очень хорошего соперника. Дождь несколько повлиял на ход событий на поле. До перерыва было больше конструктива и качества в игре. После перерыва, к сожалению, мы работали с мячом хуже. Это правда. Но в целом на фоне физических нагрузок от сборов мы сыграли хорошо. И я доволен действиями команды сегодня.
Хочу, чтобы команда меньше пропускала. Сегодня мы снова пропустили необязательный гол. Хотя, мы много работаем над оборонительными действиями. Это основное, на что сейчас обращаем внимание в тренировочном процессе. Хотим играть надежнее у собственных ворот.
Сегодня снова много игрового времени получила молодежь. Но это означает только то, что сборы - это шанс для них проявить себя и продемонстрировать свой уровень. Решение относительно их готовности к игре в первой команде мы будем принимать по итогам сборов", - сказал Шандрук.
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