Тренер Вереса: Сборы - это шанс для молодежи проявить себя

Исполняющий обязанности "Вереса" Олег Шандрук подытожил игру ровенчан в спарринге со "Звягелем" (3:1).

"Эмоции от игры - положительные. Мы провели хороший матч против очень хорошего соперника. Дождь несколько повлиял на ход событий на поле. До перерыва было больше конструктива и качества в игре. После перерыва, к сожалению, мы работали с мячом хуже. Это правда. Но в целом на фоне физических нагрузок от сборов мы сыграли хорошо. И я доволен действиями команды сегодня.

Хочу, чтобы команда меньше пропускала. Сегодня мы снова пропустили необязательный гол. Хотя, мы много работаем над оборонительными действиями. Это основное, на что сейчас обращаем внимание в тренировочном процессе. Хотим играть надежнее у собственных ворот.

Сегодня снова много игрового времени получила молодежь. Но это означает только то, что сборы - это шанс для них проявить себя и продемонстрировать свой уровень. Решение относительно их готовности к игре в первой команде мы будем принимать по итогам сборов", - сказал Шандрук.