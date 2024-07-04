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Заря объявила о подписании австрийского центрбека
Второй летний новичок луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
Вторым новичком "Зари" в летнее межсезонье стал австрийский защитник Габриэль Эскинья. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.
Детали контракта неизвестны.
20-летний Габриэль играет на позиции центрального защитника. Выступал в австрийском клубе "Калсдорф" (20 матчей), хорватских "Славен Белупо" (всего - 29 матчей, 1 гол) и "Зрински" Осиеко 1664 (19 поединков). Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.
Ранее "Заря" подписала словенского защитника Жана Тронтеля.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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