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Заря объявила о подписании австрийского центрбека

Премьер-лига

Второй летний новичок луганчан

Заря объявила о подписании австрийского центрбека

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Вторым новичком "Зари" в летнее межсезонье стал австрийский защитник Габриэль Эскинья. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

Детали контракта неизвестны.

20-летний Габриэль играет на позиции центрального защитника. Выступал в австрийском клубе "Калсдорф" (20 матчей), хорватских "Славен Белупо" (всего - 29 матчей, 1 гол) и "Зрински" Осиеко 1664 (19 поединков). Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.

Ранее "Заря" подписала словенского защитника Жана Тронтеля.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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