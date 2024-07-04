Эскинья - о договоре с Зарей: Я знаю, что подписал контракт с большим клубом в Украине

Австрийский защитник Габриэль Эскинья сегодня, 4 июля, присоединился к "Заре".

Игрок прокомментировал свой переход в луганский клуб:

-Я знаю, что подписал контракт с большим клубом в Украине. Надеюсь, что мы вместе выиграем много матчей в новом сезоне.

-Расскажи болельщикам немного о себе и на какой позиции ты играешь?

-Я родился в Австрии, но 7 лет назад переехал в Хорватию, где и продолжил свою футбольную карьеру. Моей последней командой был клуб "Зрински" Осиеко 1664.

Играю чаще правого центрального защитника, но нет для меня проблем сыграть также центрального защитника слева.

-Многие иностранные игроки, которые приходят в наш клуб, слышали о "Заре" раньше...

-Да, я не являюсь исключением. "Заря" часто играет в еврокубках, поэтому, конечно, слышал о команде из Луганска. Я знаю, что это очень хорошая команда. Например, помню игры "Зари" против "Рапида" несколько лет назад.

-Разговаривал ли уже ты с тренерами?

-Да, мы общались. Они сказали мне, что хотят, чтобы "Заря" играла в хороший, интересный футбол, что у нас молодая команда. Поэтому я и выбрал этот клуб. Мне 20 лет и хочу играть в команде выше уровнем, чем я играл до этого.

Знал ли кого-то из "Зари" до перехода в наш клуб?

-Некоторое время играл в одной команде с Яковом Башичем. Разговаривал с ним здесь. В "Заре" сейчас немало игроков с Балкан, знаю хорватский, мы общаемся на одном языке, поэтому мне будет легче адаптироваться в составе "черно-белых".