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У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате

Премьер-лига
Обновлено

Но все не так просто из-за того, что до старта сезона осталось не так уж и много времени

У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

У УПЛ есть 3 варианта дальнейших действий в случае, если "Днепр-1" снимется с чемпионата Украины, сообщает "ТаТоТаке".

В случае, если с "Днепра-1" не будет снят трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное онлайн-совещание клубов. В ходе встречи должны быть рассмотрены варианты замены днепровского клуба. Пункт 10.5. Регламента гласит о том, что в таком случае именно УПЛ должна предложить УАФ решение.

В случае, если "Днепр-1" всё же снимется с участия в УПЛ, будут предложены 3 варианта замены днепровского клуба:

  • возвращение в лигу закарпатского "Миная", который занял 15-е место в прошлом сезоне УПЛ;
  • стыковые матчи (один или два) между "Минаем" и харьковским "Металлистом 1925", который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ;
  • "финал четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого берега" (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и "Эпицентра" (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).

Главная проблема – накладка с расписанием, поскольку сезон в Первой лиге должен стартовать раньше, чем в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
04.07.2024 в 18:33
По регламенту 15та команда. Все інше це мутки, бо з Миная нічого не візмеш, вони бідні.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
04.07.2024 в 18:33
По регламенту 15та команда. Все інше це мутки, бо з Миная нічого не візмеш, вони бідні.
Ответить
1
0

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