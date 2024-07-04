У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате

У УПЛ есть 3 варианта дальнейших действий в случае, если " Днепр-1 " снимется с чемпионата Украины, сообщает "ТаТоТаке".

В случае, если с "Днепра-1" не будет снят трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное онлайн-совещание клубов. В ходе встречи должны быть рассмотрены варианты замены днепровского клуба. Пункт 10.5. Регламента гласит о том, что в таком случае именно УПЛ должна предложить УАФ решение.

В случае, если "Днепр-1" всё же снимется с участия в УПЛ, будут предложены 3 варианта замены днепровского клуба:

возвращение в лигу закарпатского "Миная", который занял 15-е место в прошлом сезоне УПЛ;

стыковые матчи (один или два) между "Минаем" и харьковским "Металлистом 1925", который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ;

"финал четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого берега" (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и "Эпицентра" (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).

Главная проблема – накладка с расписанием, поскольку сезон в Первой лиге должен стартовать раньше, чем в УПЛ.