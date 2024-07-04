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Ворскла продлит аренду защитника Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Виктор Корниенко еще год проведет в Полтаве

Ворскла продлит аренду защитника Шахтера

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" продлит аренду 25-летнего левого защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что его контракт с "горняками" рассчитан до конца календарного 2026 года.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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