Ворскла продлит аренду защитника Шахтера

" Ворскла " продлит аренду 25-летнего левого защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что его контракт с "горняками" рассчитан до конца календарного 2026 года.