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Ворскла продлит аренду защитника Шахтера
Виктор Корниенко еще год проведет в Полтаве
vorskla.com.ua
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Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Отметим, что его контракт с "горняками" рассчитан до конца календарного 2026 года.
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