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Михайленко: Хочу призвать причастных сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил

Премьер-лига

Хотя обращения нужно делать, кажется, к одному человеку

Михайленко: Хочу призвать причастных сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил

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Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал нынешнюю плачевную ситуацию в клубе и призвал всех причастных помочь СК.

"Очень грустно слышать новости о ситуации в родном клубе, в "Днепре-1". Хочу попросить всех, кто причастен, кто может чем-то помочь, сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил", - сказал Михайленко.

Напомним, что "Днепр-1" из-за финансовых трудностей, вероятно, прекратит свое существование. Окончательно судьба клуба должна решиться 8 июля, когда команда выйдет из отпуска.

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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
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