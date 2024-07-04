Михайленко: Хочу призвать причастных сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил

Бывший главный тренер " Днепра-1 " Дмитрий Михайленко прокомментировал нынешнюю плачевную ситуацию в клубе и призвал всех причастных помочь СК.

"Очень грустно слышать новости о ситуации в родном клубе, в "Днепре-1". Хочу попросить всех, кто причастен, кто может чем-то помочь, сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил", - сказал Михайленко.

Напомним, что "Днепр-1" из-за финансовых трудностей, вероятно, прекратит свое существование. Окончательно судьба клуба должна решиться 8 июля, когда команда выйдет из отпуска.