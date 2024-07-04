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Михайленко: Хочу призвать причастных сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил
Хотя обращения нужно делать, кажется, к одному человеку
Бывший главный тренер "
"Очень грустно слышать новости о ситуации в родном клубе, в "Днепре-1". Хочу попросить всех, кто причастен, кто может чем-то помочь, сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил", - сказал Михайленко.
Напомним, что "Днепр-1" из-за финансовых трудностей, вероятно, прекратит свое существование. Окончательно судьба клуба должна решиться 8 июля, когда команда выйдет из отпуска.
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