  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из клубов УПЛ присматривается к грузинскому полузащитнику. Он – клиент Шаблия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из клубов УПЛ присматривается к грузинскому полузащитнику. Он – клиент Шаблия

Премьер-лига

Дито Пачулия привлек внимание Колоса

Один из клубов УПЛ присматривается к грузинскому полузащитнику. Он – клиент Шаблия

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Ковалевский "Колос" присматривается к полузащитнику грузинского "Динамо" (Батуми) Дито Пачулия. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пока рано говорить о трансфере футболиста, но скауты украинского клуба рекомендовали тренерскому штабу наблюдать за выступлениями этого игрока. Ковалевцы видят перспективу в Дито Пачулия.

Дито Пачулия – 2002-го года рождения. Выступает на позиции центрального полузащитника, может сыграть как в глубине, так и ближе к воротам соперника. Также имеет опыт игры на левом фланге. Первую половину 2024-го календарного года отыграл за ФК "Самтредия", а с первого июля стал игрок "Динамо" (Батуми).

Читайте такжеВерес хочет подписать грузинского вингера из чешского чемпионата. Продолжаются переговоры с клубом

Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt – сто тысяч евро.

Отметим, что Дито Пачулия – клиент агентской компании Вадима Шаблия.

По теме
yellow-arrow
Михайленко: Хочу призвать причастных сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил
yellow-arrow
Ворскла продлит аренду защитника Шахтера
yellow-arrow
У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате
Динамо (Тбилиси) Колос (Ковалевка) эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости