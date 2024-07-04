Один из клубов УПЛ присматривается к грузинскому полузащитнику. Он – клиент Шаблия

Ковалевский "Колос" присматривается к полузащитнику грузинского "Динамо" (Батуми) Дито Пачулия. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

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Пока рано говорить о трансфере футболиста, но скауты украинского клуба рекомендовали тренерскому штабу наблюдать за выступлениями этого игрока. Ковалевцы видят перспективу в Дито Пачулия.

Дито Пачулия – 2002-го года рождения. Выступает на позиции центрального полузащитника, может сыграть как в глубине, так и ближе к воротам соперника. Также имеет опыт игры на левом фланге. Первую половину 2024-го календарного года отыграл за ФК "Самтредия", а с первого июля стал игрок "Динамо" (Батуми).

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Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt – сто тысяч евро.

Отметим, что Дито Пачулия – клиент агентской компании Вадима Шаблия.