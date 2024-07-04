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Динамо ведет переговоры по 18-летнему таланту Днепра-1
Киевляне нацелились на очередного игрока днепрян
Скриншот: канал УАФ на YouTube
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского клубы начали переговоры о переходе 18-летнего таланта днепрян Рамика Гаджиева.
Правда, источник отмечает, что Гаджиева "Днепр-1" оценивает в немаленькую сумму.
Также в приглашении хавбека заинтересован главный тренер "Полесья" Имад Ашур, который хорошо знает возможности парня. Правда, в случае с "Полесьем" от интереса до предложения дело пока что так и не дошло, поэтому именно "Динамо" является фаворитом в борьбе за вингера.
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В прошлом сезоне Гаджиев провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ и забил один гол.
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