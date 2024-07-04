Динамо ведет переговоры по 18-летнему таланту Днепра-1

" Динамо " нацелилось на очередного футболиста "Днепра-1".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского клубы начали переговоры о переходе 18-летнего таланта днепрян Рамика Гаджиева.

Правда, источник отмечает, что Гаджиева "Днепр-1" оценивает в немаленькую сумму.

Также в приглашении хавбека заинтересован главный тренер "Полесья" Имад Ашур, который хорошо знает возможности парня. Правда, в случае с "Полесьем" от интереса до предложения дело пока что так и не дошло, поэтому именно "Динамо" является фаворитом в борьбе за вингера.

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В прошлом сезоне Гаджиев провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ и забил один гол.