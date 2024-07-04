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Будет подменять Ротаня, пока тот на Олимпиаде. В штабе Александрии - новый тренер

Премьер-лига
Обновлено

Алексей Антонов перебрался из Черноморца в Александрию

Будет подменять Ротаня, пока тот на Олимпиаде. В штабе Александрии - новый тренер

fco.com.ua

Новина українською

38-летний украинский специалист Алексей Антонов, который ранее входил в тренерский штаб Романа Григорчука в "Черноморце", вошел в тренерский штаб Руслана Ротаня в "Александрии".

Ранее была неофициальная информация, что в "Александрии" Антонов будет заменять Руслана Ротаня и Сергея Кравченко, которые в июле повезут сборную Украины на Олимпиаду-2024.

Клуб пожелал специалисту успеха в тренерской работе.

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Источник:
Інстаграм Олександрії
Опубликовал: Михаил Черныш
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