Курко: Жена хотела в столицу, поэтому когда получил звонок от Оболони, почти не раздумывал

Новичок "Оболони" Василий Курко рассказал, почему решил перебраться в киевский клу б.

– Василий, приветствуем в нашем клубе. Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями от перехода в "Оболонь.

– Впечатления очень приятные, начиная с первого звонка спортивного директора Олега Мазуренко и заканчивая сейчас первыми тренировочными днями. Только позитивные впечатления, пока все нравится.

– Почему выбрал именно "Оболонь"?

– Уже в позапрошлом и прошлом году были контакты, но как-то не складывалось никак, а вот сейчас решил что-то поменять, жена хотела в столицу, поэтому когда получил телефонный звонок от "Оболони", то, не раздумывая, почти сразу согласился.

– Сейчас команда начала сборы. Как проходит тренировочный процесс?

– Все нравится сейчас, пока трудно что-то анализировать, потому что сегодня второй день, но в целом от подготовки и тренировок я получаю удовольствие.

– С кем из нынешних партнеров был знаком еще до перехода?

– Ну, футбол такая вещь, что все знают друг друга, поэтому с кем-то был знаком больше, с кем-то меньше, но все равно заочно был знаком. Но ни с кем до того в одной команде не играл, сейчас начинаем налаживать контакты.

– Как оценишь уровень игроков "Оболони"?

– Могу оценить только положительно, потому что на таком уровне нет каких-то плохих игроков, все квалифицированные, все физически мощные, все мастеровитые игроки и приятно тренироваться в таком коллективе.

– Раньше ты неоднократно играл против "бело-зеленых", в частности и в прошлом сезоне. Как можешь описать те противостояния?

– Было всегда тяжело играть с "Оболонью", команда показывает интенсивный футбол, высоко прессингует, имеет характер, поэтому было непросто в каждом матче.

– Какой матч против "Оболони" запомнился больше всего?

– Как раз две игры прошлого сезона запомнились, вторая игра была у нас дома в Ровно (3:0), важная для "Вереса" и нам удалось выиграть. Первая игра, хоть мы и взяли одно очко (0:0), но тогда "Оболонь" выглядела намного сильнее, чем мы, и наверное заслуживала победы.

– В киевском матче ты был капитаном "Вереса".

– Да, в этой игре я выходил с повязкой.

– Твое амплуа – центральный защитник, на каких позициях ты готов также сыграть, была ли такая беседа с тренерским штабом?

– Мы предварительно разговаривали, я в прошлом сезоне много матчей провел как опорный полузащитник, поэтому могу играть правого и левого центрального защитника, а также в середине поля.

– Ты выбрал себе игровой номер?

– Это будет 95-й номер. Я сначала играл в Вересе под 95-м, потом менял на 5-й. Сейчас 5-й в Оболони занят, поэтому вернулся к 95-му.

– А почему такой выбор?

– Ничего такого символического, просто год рождения.

– Болельщики рады видеть тебя в команде, что можешь сказать им перед сезоном?

– От себя могу сказать, что я всегда буду выкладываться на максимум и бороться за эмблему, за болельщиков, за команду. Буду стараться показывать лучшие свои качества и приглашаю всех на футбол. Думаю, что вся команда будет радовать болельщиков.

– Также на летних сборах "Оболони" запланирован спарринг (26 июля в Киеве) против твоей бывшей команды – Вереса, ждешь этот поединок?

– Не могу сказать, что сильно жду, но будет очень приятно сыграть, увидеть старых друзей, потому что в Ровно провел два года и со многими из руководителей и ребят хорошо общаюсь. Будет приятно увидеться, но встречу в чемпионате (2 ноября в Киеве) жду больше.