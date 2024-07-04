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Кривбасс анонсировал новичка с помощью искусственного интеллекта. ВИДЕО
Прогресс не стоит на месте
fckryvbas.com
Пресс-служба "
Клуб опубликовал видео, сгенерированный искусственное интеллектом.
В нем образ инсайдера Фабрицио Романо говорит: "Срочные новости. Новый игрок ФК "Кривбасс". Поехали!
Левый защитник, бывший игрок "Шахтера", нигериец. Тезка игрока сборной Франции. Соглашение завершено. "Кривбасс" – это мы".
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