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Кривбасс анонсировал новичка с помощью искусственного интеллекта. ВИДЕО

Премьер-лига

Прогресс не стоит на месте

Кривбасс анонсировал новичка с помощью искусственного интеллекта. ВИДЕО

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Кривбасса" в соцсетях анонсировала подписание нового игрока.

Клуб опубликовал видео, сгенерированный искусственное интеллектом.

В нем образ инсайдера Фабрицио Романо говорит: "Срочные новости. Новый игрок ФК "Кривбасс". Поехали!

Левый защитник, бывший игрок "Шахтера", нигериец. Тезка игрока сборной Франции. Соглашение завершено. "Кривбасс" – это мы".

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Кривбасс (Кривой Рог)
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