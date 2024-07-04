Тлумак боится "роли Ермака" в Карпатах

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак боится репутации "серого кардинала" в клубе. Об этом пишет в своем телеграм-канале в. о. главного редактора сайта UA-Футбол Игорь Семйон.

Сейчас львовская команда проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к УПЛ. Мирона Маркевича в расположении клуба нет, Русол скоро должен официально трудоустроиться в Карпатах. Также тренируются с командой ряд потенциальных новичков.

При этом события, связанные с жизнедеятельностью "Карпат", в период отсутствия Мирона Маркевича Тлумак комментировать не хочет.

Испдир клуба избегает развернутых комментариев прессе, чтобы не создавать себе репутацию "серого кардинала" - чтобы не перетягивать внимание на себя в период, когда Мирона Маркевича нет с командой.

В "Карпатах" вообще достаточно скептически настроены относительно прессы из-за большого количества ложных/неточных, как считают во львовском клубе, публикаций...