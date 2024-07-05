"Жизнь так сложилась": Лавриненко тренировал Лупашко, а сейчас будет работать его ассистентом

В прошлом году Лавриненко возглавлял "Верес", а этим летом присоединился к тренерскому штабу "Карпат" U19. Специалист рассказал о неожиданном повороте судьбы.

“Жизнь так сложилась, что я начал работать с Лупашком еще с 2014 года, когда он был футболистом, а я – тренером. Мы достигали хороших результатов, добывали золотые медали Первой лиги с "Зиркой", выходили в финал Кубка Украины с "Ингульцом". Я предложил Владиславу стать тренером, когда он был еще игроком. Видел, что у него задатки как наставника и хотел с ним работать. Однако жизнь сложилась так, что сейчас он старший тренер, а я его помощник".

"У нас хороший штаб и есть взаимопонимание. Лупашко отличался тем, что он умел анализировать матчи, ошибки, действия соперника. Владислав еще раньше фактически был выходящим на поле тренером, он очень хорошо понимал игру. Как проводник моих идей на футбольном поле. У нас с ним схожее видение футбола”, – рассказал экс-тренер “Ингульца”.

Лавриненко вернулся к роли ассистента спустя 10 лет – в 2014 он занимал аналогичную должность в кропивницкой команде.