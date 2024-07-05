Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третьяков: Четыре зарплаты должны в Днепре и пять – в Металлисте
Максим вспомнил первый серьезный кризис в УПЛ
scdnipro1.com.ua
28-летний футболист рассказал о начале профессиональной карьеры, которое запомнилось на всю жизнь.
"Я застал ту ситуацию, еще в том "Днепре". Этот долг я простил. Это уже когда перешел в "Черноморец".
В том сезоне у меня вообще уникальная ситуация сложилась. Из "Днепра" я пошел в аренду в "Металлист". А там тоже проблемы с финансами были. Поэтому мне, если не ошибаюсь, четыре зарплаты должны остались в “Днепре” и пять – в “Металлисте”.
Мне кажется, что я тогда побил рекорд невыплат в УПЛ. Бесплатно почти весь сезон 2015/16 отработал. Но в тот момент, когда у меня не было еще семьи и детей, я воспринял это спокойно. Тогда мне просто хотелось играть в футбол на уровне клубов УПЛ”, – вспоминает полузащитник.
Прошлым летом "Александрия" продала Третьякова в "Днепр-1" за 400 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Динамо ведет переговоры по 18-летнему таланту Днепра-1
- Зеленский: У нас в резерве есть 14 не укомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО