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Третьяков: Четыре зарплаты должны в Днепре и пять – в Металлисте

Премьер-лига

Максим вспомнил первый серьезный кризис в УПЛ

Третьяков: Четыре зарплаты должны в Днепре и пять – в Металлисте

scdnipro1.com.ua

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28-летний футболист рассказал о начале профессиональной карьеры, которое запомнилось на всю жизнь.

"Я застал ту ситуацию, еще в том "Днепре". Этот долг я простил. Это уже когда перешел в "Черноморец".

В том сезоне у меня вообще уникальная ситуация сложилась. Из "Днепра" я пошел в аренду в "Металлист". А там тоже проблемы с финансами были. Поэтому мне, если не ошибаюсь, четыре зарплаты должны остались в “Днепре” и пять – в “Металлисте”.

Мне кажется, что я тогда побил рекорд невыплат в УПЛ. Бесплатно почти весь сезон 2015/16 отработал. Но в тот момент, когда у меня не было еще семьи и детей, я воспринял это спокойно. Тогда мне просто хотелось играть в футбол на уровне клубов УПЛ”, – вспоминает полузащитник.

Прошлым летом "Александрия" продала Третьякова в "Днепр-1" за 400 тысяч евро.

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Максим Третьяков Днепр Металлист
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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