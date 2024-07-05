Укрнафта стала топливным партнером Шахтера

4 июля ФК "Шахтер" и компания ПАО "Укрнафта" объявили о сотрудничестве, в котором крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины становится новым топливным партнером клуба.

В рамках партнерства UKRNAFTA будет представлена во время домашних матчей "Шахтера", в социальных сетях клуба, также логотип UKRNAFTA будет размещен на игровой форме команды, сообщает пресс-служба дончан.

Компании-партнеры планируют регулярные совместные промоакции и розыгрыши для болельщиков клуба и клиентов UKRNAFTA.

"Мы рады старту партнерства с крупнейшей нефтегазовой компанией нашей страны. Это сотрудничество двух мощных, амбициозных и эффективных команд, ведь "Шахтер" является лидером украинского футбола, а UKRNAFTA - ведущим игроком в нефтяной отрасли нашей страны. Уверены, что при поддержке нового топливного партнера мы одержим много ярких побед и вместе с UKRNAFTA достигнем больших свершений, которые будут прославлять Украину", - сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

Напомним, на днях "Шахтер" завершил сотрудничество с "БРСМ-Нефтью".