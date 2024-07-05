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Полесье обыграло Кудровку-Ниву в товарищеском матче
У житомирян забивали Будковский и Козак
Фото: ФК Полісся
"Полесье" одержало победу в первом летнем спарринге. Подопечные Имада Ашура встречались с перволиговой ФК "Кудровка-Нива".
Житомиряне первыми пропустили, но до перерыва сумела ответить голами Филиппа Будковского и Артема Козака. Во второй тайме команды не забивали, поэтому контрольный матч завершился в пользу представителя УПЛ.
6-го июля "Полесье" ожидает домашняя игра против "ЛНЗ".
Контрольный матч
"Полесье" - "Кудровка-Нива" 2:1
Голы: Будковский, 25, Козак, 38 - Сторчоус, 8.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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