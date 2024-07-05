Мустафаев: Была равная игра, хотя преимущество было за Полесьем

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал победу над "Кудровкой-Нивой" (2:1) в контрольном матче.

"Это наш первый матч на сборах. Эти поединки, считаю, идут на пользу. Считаю, что мы более-менее хорошо выглядели. То, что от нас просил тренерский штаб, то мы и выполнили.

Думаю, что лучше пусть будет дождь, чем жара. В таких условиях лучше играть, чем на солнце в 40+. "Нива" неплохо выглядела. Боролась с нами. И у них, и у нас были атаки. Была равная игра, хотя преимущество было за "Полесьем".

На 70-й минуте увидели, что соперник уже подсел и мы побежали вперед. Мог забивать, но, к сожалению, техника подвела", - поделился Мустафаев.