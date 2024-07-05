Хавбек Полесья: Результат - это хорошо, но нам нужно улучшать игру

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский подвел итоги контрольного матча с "Кудровкой-Нивой" (2:1).

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"Из-за рикошета пропустили. Ничего такого не было, говорили, что офсайд. Но все же это наша ошибка, кто-то, наверное, не добежал. Будем разбирать, смотреть и анализировать этот момент.

Хорошие впечатления от игры. Результат - это хорошо, но нам нужно еще улучшать игру. Было много хороших моментов, но все же надо улучшать. Результат хороший, двигаемся дальше.

Сборы уже третью неделю, поэтому физически было трудно, но мы по максимум старались выбегать, прессинговать. С каждым днем будет все лучше и лучше. Будем готовиться к сезону.