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Хавбек Полесья: Результат - это хорошо, но нам нужно улучшать игру

Премьер-лига

Житомирский клуб обыграл "Кудровку-Ниву" в спарринге

Хавбек Полесья: Результат - это хорошо, но нам нужно улучшать игру

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский подвел итоги контрольного матча с "Кудровкой-Нивой" (2:1).

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"Из-за рикошета пропустили. Ничего такого не было, говорили, что офсайд. Но все же это наша ошибка, кто-то, наверное, не добежал. Будем разбирать, смотреть и анализировать этот момент.

Хорошие впечатления от игры. Результат - это хорошо, но нам нужно еще улучшать игру. Было много хороших моментов, но все же надо улучшать. Результат хороший, двигаемся дальше.

Сборы уже третью неделю, поэтому физически было трудно, но мы по максимум старались выбегать, прессинговать. С каждым днем будет все лучше и лучше. Будем готовиться к сезону.

Спарринги, что нас ждут - это все боевые команды. Думаю, что лучше на сборах играть с более сильными соперниками. Более набираться физически, тактически. Этот соперник был хорош, добавил нам агрессии и это чувствовалось на поле. Было трудно против них играть. Двигаемся дальше. Нас ожидают еще более интересные матчи с командами УПЛ. Будет очень интересно", - отметил Крушинский.

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Полесье (Житомир) Борис Крушинский
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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