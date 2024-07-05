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Шевченко: Мы должны определиться с расписанием соревнований, потому что электричество есть 4-5 часов в день
Перед УАФ стоит серьезный вызов
УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о задачах, которые стоят перед ним как функционером.
"Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать. Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием, потому что электричество есть 4-5 часов в день.
Поэтому никакие сравнения невозможны", - сказал Шевченко в интервью Corriere della Serra.
Ранее Андрей Шевченко подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2024.
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