Шевченко: Мы должны определиться с расписанием соревнований, потому что электричество есть 4-5 часов в день

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о задачах, которые стоят перед ним как функционером.

"Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать. Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием, потому что электричество есть 4-5 часов в день.

Поэтому никакие сравнения невозможны", - сказал Шевченко в интервью Corriere della Serra.