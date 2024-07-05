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Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера

Премьер-лига

Каталонцы интересуются звездными легионерами

Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Жирона" нацелилась на подписание сразу двух бразильских легионеров "Шахтера", сообщает XCatalunya.cat.

Речь идет о вингере Кевине и полузащитнике Марлоне Гомесе.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает эти возможные приобретения в качестве замены Савиньо и Алейша Гарсии, которые уже покинули команду

Бразильцы присоединились к "Шахтеру" в январе 2024 года. 21-летний Кевин провел 17 матчей за "горняков", забил 3 гола и оформил 4 ассиста. 20-летний Марлон отыграл в 13 поединках, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Их контракты с клубом рассчитаны до 31 декабря 2028 года.

Предыдущий успех "Жироны" с игроками УПЛ, такими как Виктор Цыганков и Артем Довбык, укрепляет уверенность клуба в повторении этой трансферной стратегии.

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Источник:
XCatalunya.cat
Опубликовал: Алина Ерофеева
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