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Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера
Каталонцы интересуются звездными легионерами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Жирона" нацелилась на подписание сразу двух бразильских легионеров "Шахтера", сообщает XCatalunya.cat.
Речь идет о вингере Кевине и полузащитнике Марлоне Гомесе.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает эти возможные приобретения в качестве замены Савиньо и Алейша Гарсии, которые уже покинули команду
Бразильцы присоединились к "Шахтеру" в январе 2024 года. 21-летний Кевин провел 17 матчей за "горняков", забил 3 гола и оформил 4 ассиста. 20-летний Марлон отыграл в 13 поединках, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Их контракты с клубом рассчитаны до 31 декабря 2028 года.
Предыдущий успех "Жироны" с игроками УПЛ, такими как Виктор Цыганков и Артем Довбык, укрепляет уверенность клуба в повторении этой трансферной стратегии.
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