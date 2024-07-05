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"ЛНЗ хочет играть в быстрый футбол". Ганский новичок - о переходе в черкасскй клуб
Марк Ассинор попробует свои силы в УПЛ
Скриншот з відео ЛНЗ
Новичок "ЛНЗ", ганский нападающий Марк Ассинор прокомментировал свой переход в черкасский клуб.
"Знаю ли я что-то про украинский чемпионат? Знаю "Шахтер", "Днепр" и "Динамо" Киев. Сегодня я имею возможность сыграть против них и я хочу ухватиться за этот шанс.
Я уже общался с главным тренером. Первое, что он сделал - написал мне, что с нетерпением ждет нашей встречи. Я подумал: "Вау, я попал в команду, где тренер так заинтересован во мне!".
Я увидел тренировку и понял, что мистер Карраско хочет играть в быстрый футбол при переходе из обороны в атаку. Также сказал, что мы будем играть так, чтобы я забивал. Надеюсь, так и будет", - сказал Ассинор.
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