Шахтер представил три комплекта формы на сезон 2024/25

"Шахтер" и технический партнер клуба PUMA показали новую форму на сезон-2024/25.

Домашний и выездной комплект выполнен в традиционных цветах клуба. Также представлена первая в истории клуба футбольная форма в национальных цветах.

"Основной идеей видеокампейна к презентации нового комплекта было отображение истории фанатов, которые переживают становление клуба, победы и трудные моменты, оставаясь верными ему. Любовь к своему клубу начинается с детства, когда ты впервые идешь на матч с родителями и получаешь эмоции, которые сохраняются и вне футбольных трибун всю жизнь", - говорится в заявлении клуба.

Приобрести обновленную форму можно с 5 июля в магазине "Шахтера" shop.shakhtar.com, в сети фирменных магазинов PUMA и на официальном сайте ua.puma.com, а также в магазинах официальных партнеров PUMA "Мегаспорт" и "Интерспорт".