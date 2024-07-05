Кривбасс объявил о подписании сразу четырех новичков

"Кривбасс" подписал первых летних новичков.

Соглашения с клубом заключили центральный защитник Игорь Снурницын, левый защитник Бакари Конате, правый защитник Александр Драмбаев, а также нападающий Оче Одоба Очовечи.

Контракты с Конате и Драмбаевым заключены сроком на 4 года, со Снурницыным и Очовечи - на 3 года.

Предыдущим клубом 24-летнего Снурницына была "Заря". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. В "Кривбассе" он будет играть под 74-м номером.

23-летний Драмбаев - воспитанник "Шахтера". Выступал за "Мариуполь", "Зюлте-Варегем", и "Осиек". Александр будет играть в футболке "красно-белых" под номером 15.

21-летний Конате родился в Мали. Выступал за "Вилаверденсе" U-19 Вила-Верди, Португалия, "Вилаверденсе" Вила-Верди, Португалия, "Салгейруш" Параньюш, Португалия. Он выбрал себе номер 66.

22-летний Очовечи родился в штате Бенуэ, Нигерия. На профессиональном уровне играл за "Ремо Старс" Нигерия, "Плато Юнайтед" Нигерия, "Фейренсе" Фейра, Португалия. Его игровой номер - 4.