Динамо присоединится к телепулу – СМИ

"Динамо" присоединится к телепулу. Об этом собщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, это более чем реально. Киевский клуб и УПЛ ведут перегеоворы о сотрудничестве в следующем сезоне.

Сейчас выделяется формат предоставления УПЛ ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, "плюсах").

Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно.