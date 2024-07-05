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Динамо присоединится к телепулу – СМИ

Премьер-лига

Ведутся переговоры

Динамо присоединится к телепулу – СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" присоединится к телепулу. Об этом собщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, это более чем реально. Киевский клуб и УПЛ ведут перегеоворы о сотрудничестве в следующем сезоне.

Сейчас выделяется формат предоставления УПЛ ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, "плюсах").

Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно.

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Динамо (Киев) УПЛ ТВ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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