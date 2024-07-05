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Динамо присоединится к телепулу – СМИ
Ведутся переговоры
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" присоединится к телепулу. Об этом собщает Telegram-канал ТаТоТаке.
По информации источника, это более чем реально. Киевский клуб и УПЛ ведут перегеоворы о сотрудничестве в следующем сезоне.
Сейчас выделяется формат предоставления УПЛ ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, "плюсах").
Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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