Динамо подпишет еще двух игроков Днепра-1

Еще как минимум два футболиста "Днепра-1" перейдут в "Динамо". Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, речь идет о молодых талантах Данииле Хане и Денисе Жданове. С Рамиком Гаджиевым киевляне тоже сейчас ведут переговоры.

Обоим потенциальным новичкам сейчас по 18 лет. Хан - центральный хавбек, который в прошлом сезоне в юношеской команде "Днепра-1" провел 27 матчей. Жданов - правоногий вингер, который в 16 матчах чемпионата забил 5 мячей. Концовку сезона не доиграл из-за травмы

Напомним, ранее "Динамо" приобрело у "Днепра-1" Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского.