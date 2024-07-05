Ростислав Лях: Теперь соперники смотрят на Рух совсем иначе

Защитник "Руха" Ростислав Лях подытожил прошлый сезон и прокомментировал выход из отпуска.

- Предыдущий сезон вызвал смешанные чувства. С одной стороны это был лучший результат "Руха" в УПЛ, а с другой - команде не хватило совсем немного, чтобы выйти в еврокубки. Ростислав, как команда и ты лично оценили прошлый сезон?

- В целом можно сказать, что это был хороший сезон, команда по-новому проявила себя. "Рух" показывал интересный футбол, который нравился нашим болельщикам. Как результат, у нас много было сборников, многими игроками заинтересовались клубы из других стран. Это показатель того, что мы хорошо и правильно работали.

Конечно, все в команде понимали, насколько мы приблизились к нашей заветной мечте. Поэтому было очень обидно, что в последнем туре "Рух" не попал в еврокубки. Но мы уже отпустили эту ситуацию, а сейчас начинается новый сезон и перед нами стоят новые цели.

- Вы с командой и тренерами уже проанализировали, чего тогда не хватило команде, чтобы таки выйти в еврокубки?

- Мы обсуждали, анализировали с командой свои матчи и сделали выводы. Конечно, нам это надолго запечатлеется в памяти. Постараемся не допустить тех ошибок в определенных моментах, которые мешали "Руху" побеждать. Поэтому мы смотрим только вперед и сосредоточены на том, чтобы двигаться дальше и прогрессировать.

- "Рух" вышел на новый уровень развития: это молодая команда, которая удивила всех. Чувствуется, что соперники теперь тщательно готовятся к игре с вами? Начали серьезнее относиться к команде?

- Конечно, это видно невооруженным глазом. Теперь соперники смотрят на нас совсем иначе. Еще год назад мы были малоизвестные молодые ребята, на которых не сильно обращали внимание. Но предыдущий сезон показал, что "Рух" - хорошая и боевая команда. Скажу так, что, наверное, некоторые команды уже боятся играть с нами и это очень приятно. Но следует работать дальше, чтобы заслужить еще большее уважение от соперников.

- Почти месяц игроки "Руха" провели в отпуске? Как ты проводил это время?

- Да, в целом это был достаточно длинный отпуск. Для нас, футболистов, это, честно говоря, приятно, потому что мы много времени работаем. Я был дома на Закарпатье, проводил время с родными, в частности с родителями и сестрой. Отдыхал морально и физически.

- С каким настроением ты и партнеры вернулись к тренировкам?

- Все вернулись в хорошем настроении. Каждый из нас во время отдыха выполнял определенную индивидуальную работу, ведь мы понимали, что впереди сборы. Сейчас самый тяжелый период для всех футболистов - изнурительные тренировки, но они необходимы в период предсезонной подготовки. Поэтому мы сконцентрированы на этой работе.

- К команде недавно присоединился новичок - Игорь Краснопир. Как коллектив принял его?

- Я уже был знаком с Игорем, ведь мы играли с ним за сборные Украины. Думаю, проблем с адаптацией у него не будет. Он квалифицированный игрок, качественный центральный нападающий, который был нужен "Руху". Считаю, Игорь станет для нас суперусилением и мы ожидаем от него много голов, - рассказал Лях.