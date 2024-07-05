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Рух объявил об уходе форварда

Премьер-лига

Денис Теслюк покинул львовский клуб

Рух объявил об уходе форварда

Фото: ФК Рух

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"Рух" завершил сотрудничество с нападающим Денисом Теслюком, сообщает официальный сайт клуба.

Денис присоединился к "желто-черным" в июле 2022 года и выступал в составе команды U-19. За юниоров форвард забил 11 голов в 27 играх и стал чемпионом в сезоне-2022/23.

В УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл в 22 поединках и забил 1 гол. Также он принял участие в 6 встречах за "Рух-2" во Второй лиге и отметился 3 забитыми мячами.

Напомним, сезон 2023/24 "Рух завершил 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Рух (Львов) Денис Теслюк
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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