Рух объявил об уходе форварда

"Рух" завершил сотрудничество с нападающим Денисом Теслюком, сообщает официальный сайт клуба.

Денис присоединился к "желто-черным" в июле 2022 года и выступал в составе команды U-19. За юниоров форвард забил 11 голов в 27 играх и стал чемпионом в сезоне-2022/23.

В УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл в 22 поединках и забил 1 гол. Также он принял участие в 6 встречах за "Рух-2" во Второй лиге и отметился 3 забитыми мячами.

Напомним, сезон 2023/24 "Рух завершил 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.