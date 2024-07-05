Один из самых опытных арбитров УПЛ решил завершить судейскую карьеру. Он может стать наблюдателем арбитража

Один из самых опытных арбитров УПЛ Ярослав Козик решил завершить активную судейскую карьеру. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ярославу Козику осенью исполнится 44 года, формально этот возраст еще позволяет продолжать активную судейскую карьеру. Однако Козик с нового сезона планирует сосредоточиться на работе в качестве наблюдателя арбитража. Заявление с соответствующей просьбой 44-летний арбитр уже подал на рассмотрение в Комитет арбитров УАФ.

Отметим, что Ярослав Козик судит УПЛ с 2010-го года. С 2013-го по 2021-й годы был арбитром ФИФА, работая в статусе главного на матчах международного уровня.

В предыдущем сезоне УПЛ Ярослав Козик как главный рефери отсудил одиннадцать матчей. Еще на трех играх работал четвертым арбитром.