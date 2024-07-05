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Один из самых опытных арбитров УПЛ решил завершить судейскую карьеру. Он может стать наблюдателем арбитража
У Ярослава Козика с нового сезона может быть новая роль
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Один из самых опытных арбитров УПЛ Ярослав Козик решил завершить активную судейскую карьеру. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
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Ярославу Козику осенью исполнится 44 года, формально этот возраст еще позволяет продолжать активную судейскую карьеру. Однако Козик с нового сезона планирует сосредоточиться на работе в качестве наблюдателя арбитража. Заявление с соответствующей просьбой 44-летний арбитр уже подал на рассмотрение в Комитет арбитров УАФ.
Отметим, что Ярослав Козик судит УПЛ с 2010-го года. С 2013-го по 2021-й годы был арбитром ФИФА, работая в статусе главного на матчах международного уровня.
В предыдущем сезоне УПЛ Ярослав Козик как главный рефери отсудил одиннадцать матчей. Еще на трех играх работал четвертым арбитром.
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