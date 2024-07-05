Палкин: Новая форма станет символом новых побед и достижений Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими впечатлениями касательно новой формы донецкого клуба.

"Наше партнерство с мировым брендом PUMA насчитывает уже три года, и мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. "Шахтер" и PUMA являются признанными лидерами в своих сферах, поэтому мы даем много друг другу и вместе достигаем успехов и больших свершений.

Уверен, новая форма PUMA понравится болельщикам команды и станет символом новых побед и достижений "Шахтера" в сезоне-2024/25", - приводит слова Палкина официальный сайт дончан.