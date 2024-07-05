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Палкин: Новая форма станет символом новых побед и достижений Шахтера
Донецкий клуб обновил экипировку
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими впечатлениями касательно новой формы донецкого клуба.
"Наше партнерство с мировым брендом PUMA насчитывает уже три года, и мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. "Шахтер" и PUMA являются признанными лидерами в своих сферах, поэтому мы даем много друг другу и вместе достигаем успехов и больших свершений.
Уверен, новая форма PUMA понравится болельщикам команды и станет символом новых побед и достижений "Шахтера" в сезоне-2024/25", - приводит слова Палкина официальный сайт дончан.
Сотрудничество между "Шахтером" и PUMA началось летом 2021 года.
Приобрести обновленную форму можно с 5 июля в магазине "Шахтера" shop.shakhtar.com, в сети фирменных магазинов PUMA и на официальном сайте ua.puma.com, а также в магазинах официальных партнеров PUMA "Мегаспорт" и "Интерспорт".
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