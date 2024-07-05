Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из самых опытных арбитров УПЛ объявил о завершении карьеры
Ярослав Козык идет в наблюдатели арбитража
ФК Дніпро-1
Один из самых опытных арбитров УПЛ Ярослав Козык официально объявил о том, что завершает активную судейскую карьеру. Об этом
"Дорогие друзья, коллеги, игроки и болельщики!
Сегодня я стою перед вами с важным объявлением. После многих лет работы на футбольном поле я принял решение завершить свою карьеру арбитра. Это было нелегкое решение, но я чувствую, что пора перейти к новому этапу в своей жизни и дать дорогу молодым арбитрам!
Работа арбитра была для меня не только профессией, но и настоящим призванием. Каждый матч, каждый свисток, каждый решающий момент были для меня большой ответственностью и возможностью внести свой вклад в развитие футбола.
В течение всех этих лет я получил невероятные эмоции и поддержку от коллег, тренеров, игроков и болельщиков. Ваша поддержка и признание всегда были для меня очень важны. Я благодарен каждому, кто был рядом на этом футбольном пути.
Завершая свою карьеру, я хочу пожелать всем футбольным арбитрам терпения и уверенности в своих силах. Футбол – это не только игра, это образ жизни, объединяющий всех нас. Пусть у каждого из вас всегда будет любовь к этой игре и готовность работать во благо футбольного сообщества.
Благодарю вас всех за эти годы совместной работы, за веру и поддержку. Это было очень важно для меня. Я всегда буду помнить эти моменты и ценить ваше доверие.
Благодарю вас за внимание и за то, что были частью моей футбольной карьеры", - написал Козык в Фейсбук.
Как сообщал ранее
Отметим, что Козык судит УПЛ с 2010-го года. С 2013-го по 2021-й годы был арбитром ФИФА, работая в статусе главного на матчах международного уровня.
В предыдущем сезоне УПЛ Козык как главный рефери отсудил одиннадцать матчей. Еще на трех играх работал четвертым арбитром
Популярное сейчас
- Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего
- Динамо подпишет еще двух игроков Днепра-1
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО