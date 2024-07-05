Один из самых опытных арбитров УПЛ объявил о завершении карьеры

Один из самых опытных арбитров УПЛ Ярослав Козык официально объявил о том, что завершает активную судейскую карьеру. Об этом ранее сообщал также UA-Футбол .

"Дорогие друзья, коллеги, игроки и болельщики!

Сегодня я стою перед вами с важным объявлением. После многих лет работы на футбольном поле я принял решение завершить свою карьеру арбитра. Это было нелегкое решение, но я чувствую, что пора перейти к новому этапу в своей жизни и дать дорогу молодым арбитрам!

Работа арбитра была для меня не только профессией, но и настоящим призванием. Каждый матч, каждый свисток, каждый решающий момент были для меня большой ответственностью и возможностью внести свой вклад в развитие футбола.

В течение всех этих лет я получил невероятные эмоции и поддержку от коллег, тренеров, игроков и болельщиков. Ваша поддержка и признание всегда были для меня очень важны. Я благодарен каждому, кто был рядом на этом футбольном пути.

Завершая свою карьеру, я хочу пожелать всем футбольным арбитрам терпения и уверенности в своих силах. Футбол – это не только игра, это образ жизни, объединяющий всех нас. Пусть у каждого из вас всегда будет любовь к этой игре и готовность работать во благо футбольного сообщества.

Благодарю вас всех за эти годы совместной работы, за веру и поддержку. Это было очень важно для меня. Я всегда буду помнить эти моменты и ценить ваше доверие.

Благодарю вас за внимание и за то, что были частью моей футбольной карьеры", - написал Козык в Фейсбук.