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Ворскла объявила о продлении аренды защитника Шахтера

Премьер-лига

Виктор Корниенко еще на год остается в Полтаве

Ворскла объявила о продлении аренды защитника Шахтера

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла"объявила о продлении аренды 25-летнего левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко.

Новое арендное соглашение сторон рассчитано на год.

Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что его контракт с "горняками" рассчитан до конца календарного 2026 года.

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