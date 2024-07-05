Ворскла объявила о продлении аренды защитника Шахтера

" Ворскла "объявила о продлении аренды 25-летнего левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко.

Новое арендное соглашение сторон рассчитано на год.

Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что его контракт с "горняками" рассчитан до конца календарного 2026 года.