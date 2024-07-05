Минай: Днепр-1 затягивает процесс и подставляют все клубы разных лиг

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал информацию о том, что закарпатский клуб может заменить "Днепр-1" в УПЛ, если днепряне снимутся с соревнований.

– Мы в режиме ожидания. Ни на что не можем повлиять. "Днепр-1" затягивает процесс, они решают какие-то свои вопросы и подставляют все клубы Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг. Потому что если будут добирать команду в УПЛ, там тоже будут движения. А времени все меньше. Клубы не понимают, что делать, как поступать.

Еще появляется откуда-то информация о каких-то стыковых матчах дополнительных. Я вообще не понимаю, как все правильно должно состояться без конкретики от "Днепра-1".

Это неуважение к футбольному сообществу Украины – вот это затягивание. Потому что когда похожая ситуация была у "Металлиста 1925", то клуб как минимум держал всех в курсе, что у них происходит. Это называется порядочность.

– Возможно, УПЛ дала определенный дедлайн "Днепру-1", к которому руководство клуба должно заявить окончательную позицию – вам что-то известно об этом?

– Это вопрос к УПЛ. Насколько я знаю, сейчас никаких рычагов влияния на "Днепр-1" не имеет ни ассоциация, ни лига, потому что у клуба есть аттестат на руках. Но не могу утверждать.

– Каково отношение "Миная" к возможным стыковым матчам с "Металлистом 1925"?

- Я вообще не понимаю оснований, по которым должен проводиться этот матч. Понимаю только одно - регламентом не предусмотрено, что заменить должна 15-я или 16-я команда УПЛ. Наверное, должно быть общее собрание, лига должна принять решение, как действовать. Мы примем любое решение, потому что мы не участник этого процесса. Сейчас наш клуб в ПФЛ.

Но повторюсь – не понимаю, в какие сроки это сделать. У команд есть сформированный график подготовки. 25-26 июля уже первый тур Первой лиги – как у нас, так и у "Металлиста 1925". Что, оттягивать старт Первой лиги? Ломать чемпионат? Это некий нонсенс.

Поэтому желаю мудрого решения украинской Премьер-лиге, если будет решение "Днепра-1" [о снятии]. Хочу, чтобы было наименее болезненно для других клубов. В частности, тех, которых они решат пригласить [для участия в УПЛ].

– Как эта ситуация влияет на подготовку "Миная" к сезону?

- Плохо влияет. Ставится задача, формируется бюджет на сезон – это первое, что делается, когда ты понимаешь, в какой лиге играешь. Ты должен понимать, с какими соперниками тебе конкурировать. От этого ведется трансферная кампания.

Это самое худшее, что может быть – готовить команду, не зная, к чему. Как для тренера, так и для спортивного директора и президента клуба. Это очень негативно влияет на процесс підготовки.