  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай: Днепр-1 затягивает процесс и подставляют все клубы разных лиг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай: Днепр-1 затягивает процесс и подставляют все клубы разных лиг

Премьер-лига
Обновлено

В истории с Днепром-1 пока что ничего не ясно

Минай: Днепр-1 затягивает процесс и подставляют все клубы разных лиг

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал информацию о том, что закарпатский клуб может заменить "Днепр-1" в УПЛ, если днепряне снимутся с соревнований.

Читайте такжеСпортивный юрист: Место Днепра-1 в УПЛ могут занять Металлист 1925 или Минай

– Мы в режиме ожидания. Ни на что не можем повлиять. "Днепр-1" затягивает процесс, они решают какие-то свои вопросы и подставляют все клубы Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг. Потому что если будут добирать команду в УПЛ, там тоже будут движения. А времени все меньше. Клубы не понимают, что делать, как поступать.

Еще появляется откуда-то информация о каких-то стыковых матчах дополнительных. Я вообще не понимаю, как все правильно должно состояться без конкретики от "Днепра-1".

Это неуважение к футбольному сообществу Украины – вот это затягивание. Потому что когда похожая ситуация была у "Металлиста 1925", то клуб как минимум держал всех в курсе, что у них происходит. Это называется порядочность.

– Возможно, УПЛ дала определенный дедлайн "Днепру-1", к которому руководство клуба должно заявить окончательную позицию – вам что-то известно об этом?

– Это вопрос к УПЛ. Насколько я знаю, сейчас никаких рычагов влияния на "Днепр-1" не имеет ни ассоциация, ни лига, потому что у клуба есть аттестат на руках. Но не могу утверждать.

– Каково отношение "Миная" к возможным стыковым матчам с "Металлистом 1925"?

- Я вообще не понимаю оснований, по которым должен проводиться этот матч. Понимаю только одно - регламентом не предусмотрено, что заменить должна 15-я или 16-я команда УПЛ. Наверное, должно быть общее собрание, лига должна принять решение, как действовать. Мы примем любое решение, потому что мы не участник этого процесса. Сейчас наш клуб в ПФЛ.

Но повторюсь – не понимаю, в какие сроки это сделать. У команд есть сформированный график подготовки. 25-26 июля уже первый тур Первой лиги – как у нас, так и у "Металлиста 1925". Что, оттягивать старт Первой лиги? Ломать чемпионат? Это некий нонсенс.

Поэтому желаю мудрого решения украинской Премьер-лиге, если будет решение "Днепра-1" [о снятии]. Хочу, чтобы было наименее болезненно для других клубов. В частности, тех, которых они решат пригласить [для участия в УПЛ].

– Как эта ситуация влияет на подготовку "Миная" к сезону?

- Плохо влияет. Ставится задача, формируется бюджет на сезон – это первое, что делается, когда ты понимаешь, в какой лиге играешь. Ты должен понимать, с какими соперниками тебе конкурировать. От этого ведется трансферная кампания.

Это самое худшее, что может быть – готовить команду, не зная, к чему. Как для тренера, так и для спортивного директора и президента клуба. Это очень негативно влияет на процесс підготовки.

По теме
yellow-arrow
Ворскла объявила о продлении аренды защитника Шахтера
yellow-arrow
Один из самых опытных арбитров УПЛ объявил о завершении карьеры
yellow-arrow
Палкин: Новая форма станет символом новых побед и достижений Шахтера
ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
05.07.2024 в 18:04
Не корректно с таким нетерпением желать конца команде с которой играл в одной лиге.Возможно у команды есть варианты сохраниться и она их решает. А Минаю объективно говоря с его классом игры нечего делать в УПЛ.
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
05.07.2024 в 18:04
Не корректно с таким нетерпением желать конца команде с которой играл в одной лиге.Возможно у команды есть варианты сохраниться и она их решает. А Минаю объективно говоря с его классом игры нечего делать в УПЛ.
Ответить
0
3
avatar
Spokoyno (Київ)
05.07.2024 в 17:59
комусь знову кортить пропхатися у вищу лігу через задній прохід
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости