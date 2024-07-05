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Оболонь подписала форварда, которого недавно отпустил Рух
Денис Теслюк - игрок Оболони
fc.obolon.ua
"Оболонь" объявила о подписании 21-летнего форварда Дениса Теслюка.
Контракт сторон рассчитан на 2 года.
Последним клубом игрока был "Рух",
В прошлом сезоне в УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл в 22 поединках и забил 1 гол. Также он принял участие в 6 встречах за "Рух-2" во Второй лиге и отметился 3 забитыми мячами.
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Источник:ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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