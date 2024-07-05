Оболонь подписала форварда, которого недавно отпустил Рух

"Оболонь" объявила о подписании 21-летнего форварда Дениса Теслюка.

Контракт сторон рассчитан на 2 года.

Последним клубом игрока был "Рух", который Денис недавно покинул на правах свободного агента .

В прошлом сезоне в УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл в 22 поединках и забил 1 гол. Также он принял участие в 6 встречах за "Рух-2" во Второй лиге и отметился 3 забитыми мячами.