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Оболонь подписала форварда, которого недавно отпустил Рух

Премьер-лига
Обновлено

Денис Теслюк - игрок Оболони

Оболонь подписала форварда, которого недавно отпустил Рух

fc.obolon.ua

Новина українською

"Оболонь" объявила о подписании 21-летнего форварда Дениса Теслюка.

Контракт сторон рассчитан на 2 года.

Последним клубом игрока был "Рух", который Денис недавно покинул на правах свободного агента.

В прошлом сезоне в УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл в 22 поединках и забил 1 гол. Также он принял участие в 6 встречах за "Рух-2" во Второй лиге и отметился 3 забитыми мячами.

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Источник:
ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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