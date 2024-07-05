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СМИ: Днепр-1 мог объединиться со Звягелем, но этот вариант отпал
Геннадий Буткевич был заинтересован, но дело не выгорело
Как сообщалось ранее, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный "
Как сообщает Sport.ua, речь идет о "Звягеле".
Впрочем, и этот вариант спасения отпал. По информации источника, президент "Полесья" и "Звягеля" Геннадий Буткевич, который является уроженцем Днепра, изначально хотел помочь СК, дело не выгорело.
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Поэтому все идет к тому, что в ближайшие дни днепряне завершат дело с продажей своих ведущих игроков и закончат свое существование.
С интересом следят за развитием событий в "Днепре-1" и в венгерской "Академии Пушкаша", с которой днепрянам вскоре встречаться в Лиге конференций. Если днепряне досрочно сойдут с дистанции, то венгры пройдут дальше, даже не выходя на поле.
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