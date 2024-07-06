"Я был в восторге и одновременно приятно удивлен от возможностей клуба, качества полей, базы, тренировок". Принс Аду – о переходе в Кривбасс

Нападающий "Кривбасса" Принс Аду рассказал о том, сколько голов планирует забить в следующем сезоне УПЛ и вспомнил начало карьеры в криворожской команде.

Как на тебя вышел "Кривбасс"? Вспомни, что первое пришло в голову, когда узнал, что тобой интересуется клуб из Украины?

Мои агенты сообщили, что мной интересуется "Кривбасс", поэтому я понимал, что мне надо работать еще больше, чтобы попасть сюда. Ведь это будет шагом вперед в моей карьере. Так оно и получилось. Я был очень взволнован новостью о том, что украинский клуб мной заинтересовался.

До этого я видел игры донецкого "Шахтера", и немного следил за украинской лигой. В целом был в восторге, что появилась такая возможность. Не думал о войне в Украине, потому что, когда играю в футбол, думаю только о процессе игры. Когда выхожу на поле, то забываю обо всех сложностях, которые мы сейчас проживаем вместе в Украине.

Что больше всего поразило или удивило после приезда в Кривой Рог?

Я был в восторге и одновременно приятно удивлен от возможностей клуба, качества полей, базы, тренировок. Все моменты, которые касаются футбола меня в Кривом Роге приятно удивили. Могу сказать, что меня также удивила погода. Зима здесь достаточно холодное время года, но я в восторге именно от летней погоды в Украине. Что касается людей, то они все очень дружелюбные, коммуникативные, и всегда помогут.

Какую планку ставишь перед собой на следующий сезон? Возможно, десять голов или больше?

Не могу сказать, что есть такое четкое количество, потому что каждый раз, каждый матч мы выходим на поле и очень ответственно относимся к игре, играем как в последний раз. Поэтому я не могу сказать, что у меня в голове есть такое четкое количество голов.