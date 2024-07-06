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Старт сборов. Динамо Бухарест – Кривбасс: смотреть LIVE видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

Первая встреча клубов в истории

Старт сборов. Динамо Бухарест – Кривбасс: смотреть LIVE видеотрансляцию товарищеского матча

fckryvbas.com

UA-Футбол
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В своем первом товарищеском матче на собрании действующий бронзовый призер УПЛ "Кривбасс" встретится с "Динамо" Бухарест.

Румынский коллектив в прошлом сезоне чемпионата занял 13-е место, после чего в матчах за выживание сохранил прописку в элитном дивизионе. На сборах столичный клуб уже провел два матча, одержав победу в обоих поединках.

Эта встреча состоится в рамках словенского сбора. Ее старт запланирован на 18:30 по Киеву.

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