Шахтер – Хайдук: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга

"Шахтер" сегодня проведет свой второй матч на сборах в Словении. Дончане встретятся с "Хайдуком" из Сплита.

Сегодняшний соперник "горняков" в прошлом сезоне занял третье место в элитном дивизионе Хорватии. Его отрыв от первого "Динамо" Загреб составил 14 очков.

Встреча между “Шахтером” и “Хайдуком” стартует в 19:30 по Киеву.