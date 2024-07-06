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Шахтер – Хайдук: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

"Горняки" встретятся против команды из Сплита

Шахтер – Хайдук: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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"Шахтер" сегодня проведет свой второй матч на сборах в Словении. Дончане встретятся с "Хайдуком" из Сплита.

Сегодняшний соперник "горняков" в прошлом сезоне занял третье место в элитном дивизионе Хорватии. Его отрыв от первого "Динамо" Загреб составил 14 очков.

Встреча между “Шахтером” и “Хайдуком” стартует в 19:30 по Киеву.

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