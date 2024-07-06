  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом

Премьер-лига

Неожиданный вариант

Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом

Фото: ФК Олімпік Донецьк

Новина українською

Одесский "Черноморец" находится в поисках главного тренера после ухода Романа Григорчука. Как сообщалось ранее, в Одессе рассматривали кандидатуры трех специалистов – Александра Бабича, Сергея Ковальца и Юрия Калитвинцева.

Клуб уже провел переговоры с Бабичем, но, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, получил от того отказ. Бабич не против вернуться работать в Украину (сейчас он тренирует в Болгарии), однако не хочет возвращаться в "Черноморец".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Зато одесситы добавили в список претендентов другого специалиста – Вячеслава Шевчука, который ранее тренировал "Олимпик", затем работал в структуре "Вереса", а ныне занимает должность в менеджменте "Руха". Первые контакты относительно потенциального сотрудничества между "Черноморцем" и Шевчуком уже состоялись.

Отметим, что прошлый сезон "Черноморец" закончил на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Грузинские СМИ сообщили о переходе Цитаишвили в Полесье. Футболист такой вариант не рассматривает
yellow-arrow
Зеленский рассказал, сколько людей удалось вызволить из российского плена
yellow-arrow
Шахтер – Хайдук: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга
Вячеслав Шевчук Черноморец (Одесса) Александр Бабич эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ulrich (Одесса)
06.07.2024 в 13:42
Надеюсь это шутка.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
ulrich (Одесса)
06.07.2024 в 13:42
Надеюсь это шутка.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости