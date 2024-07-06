Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
Неожиданный вариант
Фото: ФК Олімпік Донецьк
Одесский "Черноморец" находится в поисках главного тренера после ухода Романа Григорчука. Как сообщалось ранее, в Одессе рассматривали кандидатуры трех специалистов – Александра Бабича, Сергея Ковальца и Юрия Калитвинцева.
Клуб уже провел переговоры с Бабичем, но, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, получил от того отказ. Бабич не против вернуться работать в Украину (сейчас он тренирует в Болгарии), однако не хочет возвращаться в "Черноморец".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Зато одесситы добавили в список претендентов другого специалиста – Вячеслава Шевчука, который ранее тренировал "Олимпик", затем работал в структуре "Вереса", а ныне занимает должность в менеджменте "Руха". Первые контакты относительно потенциального сотрудничества между "Черноморцем" и Шевчуком уже состоялись.
Отметим, что прошлый сезон "Черноморец" закончил на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Заря нашла потенциальную замену Герреро
- Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
- Мартинес: Игроки показали ценности португальского футбола. Вперед можно смотреть с гордостью
- Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Комментарии 1