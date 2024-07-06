Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом

Одесский "Черноморец" находится в поисках главного тренера после ухода Романа Григорчука. Как сообщалось ранее, в Одессе рассматривали кандидатуры трех специалистов – Александра Бабича, Сергея Ковальца и Юрия Калитвинцева.

Клуб уже провел переговоры с Бабичем, но, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, получил от того отказ. Бабич не против вернуться работать в Украину (сейчас он тренирует в Болгарии), однако не хочет возвращаться в "Черноморец".

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Зато одесситы добавили в список претендентов другого специалиста – Вячеслава Шевчука, который ранее тренировал "Олимпик", затем работал в структуре "Вереса", а ныне занимает должность в менеджменте "Руха". Первые контакты относительно потенциального сотрудничества между "Черноморцем" и Шевчуком уже состоялись.

Отметим, что прошлый сезон "Черноморец" закончил на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.