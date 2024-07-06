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Зеленский рассказал, сколько людей удалось вызволить из российского плена
Однако многие мужчины и женщины до сих пор находятся в неволе
Telegram: Андрій Єрмак
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, сколько людей удалось освободить из российского плена.
“53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, в Украине, рядом со своими родными.
Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из русского плена каждого и каждое – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей.
Благодарю всех, кто помогает”, – сообщил Зеленский.
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Источник:Зеленський в Телеграм
Опубликовал: Максим Кучер
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kukarekin (Одесса)
06.07.2024 в 13:22
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