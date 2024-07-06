Зеленский рассказал, сколько людей удалось вызволить из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, сколько людей удалось освободить из российского плена.

“53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, в Украине, рядом со своими родными.

Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из русского плена каждого и каждое – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей.

Благодарю всех, кто помогает”, – сообщил Зеленский.