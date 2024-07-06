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Зеленский рассказал, сколько людей удалось вызволить из российского плена

Премьер-лига

Однако многие мужчины и женщины до сих пор находятся в неволе

Зеленский рассказал, сколько людей удалось вызволить из российского плена

Telegram: Андрій Єрмак

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, сколько людей удалось освободить из российского плена.

“53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, в Украине, рядом со своими родными.

Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из русского плена каждого и каждое – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей.

Благодарю всех, кто помогает”, – сообщил Зеленский.

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Владимир Зеленский обмен пленными
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Источник:
Зеленський в Телеграм
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
06.07.2024 в 13:22
Бабич не то пальто
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
06.07.2024 в 13:22
Бабич не то пальто
Ответить
0
0

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