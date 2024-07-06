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Грузинские СМИ сообщили о переходе Цитаишвили в Полесье. Футболист такой вариант не рассматривает
Санта Барбара
Фото: FC Dinamo Batumi
Информационный портал Georgian Footy сообщил, что вингер "Динамо" Гиорги Цитаишвили перейдет в "Полесье".
Не уточнялось, на каких условиях будет проведен трансфер: арендных или полноценных.
В то же время, Tribuna.com узнала, что Цитаишвили пока не рассматривает вариант с продолжением карьеры в составе житомирян.
Гиорги во второй половине прошлого сезона выступал за "Динамо" Батуми на правах аренды. На его счету один гол и шесть ассистов в 17 матчах.
Текущий контракт Цитаишвили с "Динамо" Киев действует до лета следующего года.
Напомним, что он принял участие в четырех матчах сборной Грузии на ЧЕ-2024. В двух – вышел с первых минут.
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