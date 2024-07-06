Грузинские СМИ сообщили о переходе Цитаишвили в Полесье. Футболист такой вариант не рассматривает

Информационный портал Georgian Footy сообщил, что вингер "Динамо" Гиорги Цитаишвили перейдет в "Полесье".

Не уточнялось, на каких условиях будет проведен трансфер: арендных или полноценных.

В то же время, Tribuna.com узнала, что Цитаишвили пока не рассматривает вариант с продолжением карьеры в составе житомирян.

Гиорги во второй половине прошлого сезона выступал за "Динамо" Батуми на правах аренды. На его счету один гол и шесть ассистов в 17 матчах.

Текущий контракт Цитаишвили с "Динамо" Киев действует до лета следующего года.

Напомним, что он принял участие в четырех матчах сборной Грузии на ЧЕ-2024. В двух – вышел с первых минут.