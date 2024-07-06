Колос продлил контракты с двумя игроками

"Колос" продлил контракт с двумя игроками команды, а именно с голкипером Романом Мысаком и полузащитником Антоном Салабаем.

По имеющейся информации, новое соглашение с 32-летним Мысаком рассчитано на один год, а с 22-летним Салабаем - на два года.



Напомним, за прошлый сезон Мысак не провел ни одного матча за "Колос", а Салабай принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.