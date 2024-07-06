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Колос продлил контракты с двумя игроками
С Романом Мысаком и Антоном Салабаем
Фото: ФК Колос
"Колос" продлил контракт с двумя игроками команды, а именно с голкипером Романом Мысаком и полузащитником Антоном Салабаем.
По имеющейся информации, новое соглашение с 32-летним Мысаком рассчитано на один год, а с 22-летним Салабаем - на два года.
Напомним, за прошлый сезон Мысак не провел ни одного матча за "Колос", а Салабай принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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Источник:FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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