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Вратарь с наибольшим количеством сейвов в УПЛ 2023/24 ищет новую команду
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Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Даниил Варакута больше не защищает цвета "Черноморца". Контракт кипера с одесситами закончился на прошлых выходных. Стороны решили не продолжать сотрудничество.
В предыдущем чемпионате 22-летний футболист совершил 104 сейва – это самый высокий показатель в лиге среди всех коллег по позиции. Теперь вратарь усилит оборону другого коллектива на правах свободного агента.
Отмечается, что новый клуб Данила заплатит "морякам" за воспитание талантливого игрока. Варакута сыграл на профессиональном уровне 33 поединка, но до прошлого сезона появлялся на поле всего 6 раз.
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