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Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо

Премьер-лига
Обновлено

Инсайдер подтвердил информацию

Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько дней назад в немецких СМИ распространилась информация о желании "Шахтера" подписать опорного полузащитника "Вольфсбурга" Бартола Франича. Фабрицио Романо подтвердил эту информацию.

Дончане стали ближе к трансферу футболиста.

Согласуются окончательные детали перехода. После этого будет заключено соглашение между клубами.

Стоит заметить, что спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью Germanijak осторожно замечает, что вероятность трансфера Франьича еще составляет 50 на 50.

Хорватский опорный полузащитник, который также может сыграть в центре и на левом фланге обороны, перешел в "Вольфсбург" летом 2022 года за 7,5 млн евро из "Динамо" Загреб. Он сыграл шесть матчей за первую команду “волков”, после чего провел один год в аренде в Дармштадте. В прошедшем сезоне Бундеслиги он сыграл 20 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.07.2024 в 10:51
Сбитый летчик
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.07.2024 в 10:51
Сбитый летчик
Ответить
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