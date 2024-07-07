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Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо
Инсайдер подтвердил информацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько дней назад в немецких СМИ распространилась информация о желании "Шахтера" подписать опорного полузащитника "Вольфсбурга" Бартола Франича. Фабрицио Романо подтвердил эту информацию.
Дончане стали ближе к трансферу футболиста.
Согласуются окончательные детали перехода. После этого будет заключено соглашение между клубами.
Стоит заметить, что спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью Germanijak осторожно замечает, что вероятность трансфера Франьича еще составляет 50 на 50.
Хорватский опорный полузащитник, который также может сыграть в центре и на левом фланге обороны, перешел в "Вольфсбург" летом 2022 года за 7,5 млн евро из "Динамо" Загреб. Он сыграл шесть матчей за первую команду “волков”, после чего провел один год в аренде в Дармштадте. В прошедшем сезоне Бундеслиги он сыграл 20 поединков.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.
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