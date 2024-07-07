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Тренер Кривбасса: Будем работать, чтобы увидеть на поле ту игру, которую хотим от команды
Игрой доволен. Хорошо, что победили ©
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу криворожской команды над румынским "Динамо" Бухарест со счетом 2:0.
Юрий Николаевич, оцените первый спарринг на втором сборе.
Это уже второй наш спарринг на летних сборах, ранее обыграли "Ингулец". Матч прошел нормально. Я дал возможность сыграть почти всем ребятам: кто-то по тайму, кто-то провел на поле 30 минут. Игрой доволен. Хорошо, что победили. Но есть много еще над чем работать.
Сборы проходят по плану?
Сборы в Словении только начались. У "Кривбасса" все еще впереди, очень много работы. Не надо делать какой-то эйфории, что победили. Надо продолжать двигаться вперед. Это сборы, всем трудно, будем работать, чтобы увидеть на поле ту игру, которую хотим от команды.
Напомним, вчерашнем матче голы забивали Егор Твердохлеб и Максим Задерака.
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