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Гаттузо хочет пригласить в Хайдук вингера из Шахтера. Срна назвал вариант

Премьер-лига

Однако вопрос еще не решен

Гаттузо хочет пригласить в Хайдук вингера из Шахтера. Срна назвал вариант

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Хайдука" и спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна провели разговор о трансфере игрока "горняков".

Хорват заявил, что итальянский тренер хочет пригласить в команду двух вингеров. В том числе он рассматривает игроков "Шахтера".

“ – Два дня назад я был с Дженнаро на ужине. Он хочет пригласить двух вингеров. Честно говоря, он попросил нас. Также наша скаутская служба. Что бы кто-нибудь не думал, я всегда готов помочь "Хайдуку".

– Есть ли в "Шахтере" игроки, которые доступны "Хайдуку", но, возможно, они не для вас в центре внимания?

– Есть. Мы говорили о бразильце, но мы должны подождать и посмотреть, будет ли у него шанс перейти в “Хайдук”. Сейчас он травмирован, он наш третий вингер. Мы должны посмотреть, кто придет и кто уйдет. Я всегда доступен для "Хайдука", у меня есть хайдуцкое сердце", - сказал Срна.

Вчера "Шахтер" и "Хайдук" провели товарищеский матч в Словении. Он завершился со счётом 1:1.

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Источник:
germanijak.hr
Опубликовал: Максим Кучер
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