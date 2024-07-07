Гаттузо хочет пригласить в Хайдук вингера из Шахтера. Срна назвал вариант

Главный тренер "Хайдука" и спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна провели разговор о трансфере игрока "горняков".

Хорват заявил, что итальянский тренер хочет пригласить в команду двух вингеров. В том числе он рассматривает игроков "Шахтера".

“ – Два дня назад я был с Дженнаро на ужине. Он хочет пригласить двух вингеров. Честно говоря, он попросил нас. Также наша скаутская служба. Что бы кто-нибудь не думал, я всегда готов помочь "Хайдуку".

– Есть ли в "Шахтере" игроки, которые доступны "Хайдуку", но, возможно, они не для вас в центре внимания?

– Есть. Мы говорили о бразильце, но мы должны подождать и посмотреть, будет ли у него шанс перейти в “Хайдук”. Сейчас он травмирован, он наш третий вингер. Мы должны посмотреть, кто придет и кто уйдет. Я всегда доступен для "Хайдука", у меня есть хайдуцкое сердце", - сказал Срна.