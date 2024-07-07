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В списке есть сборники. Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию
Представители олимпийской и юношеской сборной вне планов Шовковского
Фото: Динамо
Утром 7 июля киевское "Динамо" взяло курс со своей базы в Вите-Литовской на украинско-польскую границу. После его пересечения команда доберется до Жешува.
Из тамошнего аэропорта делегация “бело-синих” вылетит в Зальцбург, после чего доберется до австрийского Тироля. Там же состоится тренировочный сбор подопечных Шовковского.
Некоторые игроки сборной Украины присоединятся к команде уже в Австрии. В общей сложности на тренировочном сборе Шовковский привлечет 29 футболистов.
- Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко
- Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальос, Дубинчак, Тимчик, Беловар, Дячук, Вивчаренко
- Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко
- Нападающие: Супряга, Ванат
Отметим, что динамовцы Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут вовлечены в Олимпийскую сборную Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U19.
На данный момент известно, что "Динамо" проведет спарринги против "Падерборна", "Шальке", а также “Брондбю”. Другие соперники и календарь матчей будут известны впоследствии.
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