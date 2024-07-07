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Полузащитник Кривбасса: Нагрузки еще больше, чем раньше, ведь готовимся к еврокубкам
Автор гола – об игре
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака поделился своими эмоциями от победы над "Динамо" Бухарест со счетом 2:0.
Максим, поздравляем с победой. Какой она получилась?
Очень хорошо, что одержали сегодня победу, над хорошим соперником. Эта победа придаст нам уверенности в дальнейшем. Где-то были не те скорости, что хотелось бы, но это все из-за жары. В целом спаррингом довольны.
Ты забил один из мячей. Вспомни, как это было?
Всегда приятно забивать и помогать команде приносить результат. Что касается гола, то Саша Драмбаев отдал классную передачу. Я прошел, поставил корпус и решил вопрос (улыбается).
На сборах нагрузки пока серьезные?
Сборы легкими никогда не бывают. Да, нагрузки еще больше, чем раньше, ведь готовимся к еврокубкам. Все хорошо, работаем в штатном режиме и готовимся к следующим соперникам.
Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится 10 июля против "Янг Бойз", начало в 19:00.
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